Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik ticarete atıldı: Ayvalık'ta oteli olacak Güzelliği ve oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Burcu Biricik, kendine yeni bir meslek edindi.

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Kırmızı Oda, Hayat Şarkısı, Kuzgun gibi dizilerde rol alan Burcu Biricik en son Camdaki Kız dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştı.

Dizideki performansı ile beğeni toplayan Biricik, yapımın final yapmasının ardından ticarete atıldığı ortaya çıktı.

Özel konseptli otel

Ünlü isim Ayvalık'ta butik otel açacak. Eşi Emre Yetkin ile beraber iki yıldır çalışan güzel oyuncu tadilatın sonuna geldi. Biricik, 5-6 odalı olan butik otelini özel konsept yapıyor.

Orman konseptli odalar yaptıran çift, iki yıl önce eski Rum evini satın almış

. Burcu Biricik'in otelin hemen caddesinde ise evinin olduğu iddia edildi.