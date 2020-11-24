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    Cameron Diaz, ev hanımı oldu

    Dünyaca ünlü oyuncu Cameron Diaz, 11 aylık kızı Raddix Madden için yemek hazırlamaya bayıldığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 07:12
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    Cameron Diaz, ev hanımı oldu

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını insanları evlere kapatmaya devam ediyor. Aylardır evinden çıkmayan Cameron Diaz karantina günlerini anlattı.

    Karantina dönemini eşi Benji Madden ve çocuğuyla evde geçiren 41 yaşındaki aktris Diaz, bu durumdan çok memnun olduğunu dile getirdi.

    "YEMEK YAPIYORUM"

    Diaz, “İlk dört ay her tür yemeği pişirdim. Mutfakta olmayı seviyorum. Bu benim sevgi dilim. Özellikle kızım için bir şeyler hazırlamak, bana inanılmaz mutluluk veriyor” şeklinde konuştu.

    Cameron Diaz, ev hanımı oldu #1

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