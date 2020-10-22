Can Ataklı koronavirüse yakalandı

Gazeteci Can Ataklı, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran gazeteci Can Ataklı, şunları söyledi:

"Dün yapılan korona testim pozitif çıktı. Bu nedenle bir süre Tele1'deki Kulis programına çıkamayacağım. Şu an iyiyim. Semptomlar yok. Çok hafif bir kırıklığım var. Umarım hızlı biçimde atlatacağım."

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