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    Can Ataklı koronavirüse yakalandı

    Can Ataklı koronavirüse yakalandı

    Gazeteci Can Ataklı, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 01:17
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    Sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran gazeteci Can Ataklı, şunları söyledi:

    "Dün yapılan korona testim pozitif çıktı. Bu nedenle bir süre Tele1'deki Kulis programına çıkamayacağım. Şu an iyiyim. Semptomlar yok. Çok hafif bir kırıklığım var. Umarım hızlı biçimde atlatacağım."

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