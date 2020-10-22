- Haberler
- Magazin Haberleri
- Can Ataklı koronavirüse yakalandı
Can Ataklı koronavirüse yakalandı
Gazeteci Can Ataklı, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 22.10.2020 - 01:17
Sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran gazeteci Can Ataklı, şunları söyledi:
"Dün yapılan korona testim pozitif çıktı. Bu nedenle bir süre Tele1'deki Kulis programına çıkamayacağım. Şu an iyiyim. Semptomlar yok. Çok hafif bir kırıklığım var. Umarım hızlı biçimde atlatacağım."
Can Ataklı'nın S-400 açıklaması-haber için tıklayın