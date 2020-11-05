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    Can Bonomo'dan Öykü Karayel'e öpücük yağmuru

    2018 yılında evlenen Öykü Karayel ve Can Bonomo bebek heyecanı yaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 08:03
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 09:31
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    Can Bonomo'dan Öykü Karayel'e öpücük yağmuru

    Bebek sevinci yaşayan oyuncu Öykü Karayel ve şarkıcı Can Bonomo, önceki gün Arnavutköy’deki bir mekandaydı. Çiftin romantik anları objektife de yansıdı.

    ÖPMEYE DOYAMADI

    Baş başa öğlen yemeği yiyen çift, hayli mutlu görünüyordu. Kahkahalar eşliğinde sohbet eden Karayel ve Bonomo, birbirlerini öpücüğe boğdu.

    HAMİLELİĞİYLE İLGİLİ KONUŞMADI

    Bir saat kaldıkları mekandan çıktıkları sırada Öykü Karayel ve Can Bonomo’ya hamilelik soruları yöneltildi.

    Karayel, “Teşekkür ederim.” demekle yetindi. Maskesiz gezen Bonomo da “Kalabalık olduk, korona var.” diyerek muhabirleri uzaklaştırmak istedi.

    Can Bonomo dan Öykü Karayel e öpücük yağmuru #1

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