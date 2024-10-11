Can Bonomo'nun ablası intihar girişiminde bulundu

DHA

Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo, İzmir Konak'ta bulunan evinde çok sayıda ilaç içerek intihara kalkıştı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Funda Bonomo, tedaviye alındı. Tedavisi devam eden Funda Bonomo'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

"AİLEMİZ ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR"

Ünlü şarkıcı Can Bonomo ise ablasının intihar girişiminde bulunmasıyla ilgili olarak yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirip, "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız. Ablam bize mental ve duygusal sağlığın önemini ve asla ihmal edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu süreçte bizlere saygı ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

165 KÖPEK VE 5 KEDİYE BAKIYOR

Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HİPDER) kurucusu olan Funda Bonomo, Kemalpaşa'daki çiftliğinde büyük bölümü engelli 165 köpek ve 5 kediye ev sahipliği yapıyor.