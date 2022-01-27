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Can Nergis'in acı günü
Oyuncu Can Nergis'in babası Emin Yalçın Nergis, hayatını kaybetti.
- Haber Merkezi
- 27.01.2022 - 15:03
- Güncelleme : 27.01.2022 - 15:41
Ünlü oyuncu Can Nergis, baba acısıyla sarsıldı. Nergis'in babası Emin Yalçın Nergis, yaşamını yitirdi.
"GÜZEL ADAMDIN BABAM"
Acı haberi Instagram'dan duyuran 36 yaşındaki oyuncu, "Güzel adamdın babam... 'Yeşil' lakaplı babam Emin Yalçın Nergis Hak'kın rahmetine kavuşmuştur.
Bugün Adana Asri Mezarlığı'na defnedilecektir. Helalliğini ve dualarınızı eksik etmeyin dostlar." ifadelerini kullandı.