Euro
15.2344
-0.35%
Dolar
13.6308
0.30%
Altın
792.4230
-0.28%
Borsa
1967
0.82%
Bitcoin
503.500
-2.88%
BTXN Coin
29.25
-5.12%
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Can Nergis'in acı günü

    Oyuncu Can Nergis'in babası Emin Yalçın Nergis, hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 15:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Can Nergis'in acı günü

    Ünlü oyuncu Can Nergis, baba acısıyla sarsıldı. Nergis'in babası Emin Yalçın Nergis, yaşamını yitirdi.

    "GÜZEL ADAMDIN BABAM"

    Acı haberi Instagram'dan duyuran 36 yaşındaki oyuncu, "Güzel adamdın babam... 'Yeşil' lakaplı babam Emin Yalçın Nergis Hak'kın rahmetine kavuşmuştur.

    Bugün Adana Asri Mezarlığı'na defnedilecektir. Helalliğini ve dualarınızı eksik etmeyin dostlar." ifadelerini kullandı.

    Can Nergis in acı günü #1


    Görüş Bildir