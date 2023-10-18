Can Tunaboylu'nun grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz, şiddet İddiaları hakkında açıklama yaptı Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Can Tunaboylu'nun üyesi olduğu Yüzyüzeyken Konuşuruz Grubu sessizliğini bozdu.

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Sürekli kadına şiddet iddialarıyla gündeme gelen Rock müziği grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz yine aynı konuyla gündemi meşgül etmeye devam ediyor.

Geçen sene solist Kaan Boşnak’ın eşi Başak Ceylan Torun’u darp ettiği haberleriyle gündeme gelen grupta bu kez gitarist Can Tunaboylu, eski sevgilisi Aybike Çelik tarafından ‘şiddet’ iddiasıyla suçlandı.

Gitarist Can Tunaboylu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 9 Ekim'de soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yüzyüzeyken Konuşuruz Grubu, yaptığı açıklamada Can Tunaboylu ile ilişkilerini dondurduklarını açıkladı.

Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlişkimizi karşılıklı olarak durdurduk"

"Kamuoyuna... Hepimizin malumu olduğu üzere, dün, bas gitaristimiz Can Tunaboylu ile ilgili ağır iddialarla karşı karşıya kaldık. Bu süre zarfında grup üyeleri olarak, sadece profesyonel değil, aynı zamanda duygusal olarak da derinden sarsıldık ve etkilendik. Sürecin hukuki boyutu devam ederken, bizlerin de doğruların ortaya çıkması ve adaletin sağlanması adına gereken desteği sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Bu sebeple, hukuki süreç devam ederken bas gitaristimiz Can Tunaboylu ile profesyonel ilişkimizi karşılıklı olarak durdurmuş bulunmaktayız.

"Acı verici ve yıpratıcı"

Grubumuzun ve etrafındaki profesyonel ekibin, bu olaylarla ilişkilendirilmesi ve linç edilmesi, hepimiz için oldukça acı verici ve yıpratıcıdır. Tüm bu süre zarfında, özellikle kadına yönelik şiddetin karşısında durmak ve mağdurların yanında olmak elbette ki vazgeçilmezimizdir. Ancak bu yapılırken masum bireylerin zarar görmemesi adına dikkatli ve adil olunmasını rica ederiz. Bir süre sahne almama kararı aldığımızı, olayların tüm gerçekliğiyle ortaya çıkmasını beklediğimizi bilgi ve anlayışınıza sunarız. Yüzyüzeyken Konuşuruz..."