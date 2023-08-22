Can Yaman, annesini ve babasın paylaştı Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu bu defa aile pozuyla konuşuldu.

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Bay Yanlış, Erkenci Kuş gibi yapımlarda rol alan ve dizisi final yaptıktan sonra İtalya'ya yerleşen Can Yaman artık kariyerine yurt dışında devam ediyor.

İtalya'da çok yoğun olduğu için Türkiye'ye pek sık gelemeyen Can Yaman'ı hayranları sosyal medyadan takip ediyor. Her paylaşımı olay olan Yaman'ın son gönderisine beğeni ve yorum yağdı.

"Güler yüzlü bir aile bulabilmek çok kıymetli”

Yaman, Instagram hesabından annesi Güldem ve babası Güven Yaman ile olan pozunu paylaştı.Yaman paylaşımında, “Her şeye rağmen güler yüzlü bir aile bulabilmek çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Yaman’ın babasıyla olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.