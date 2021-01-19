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- Can Yaman, Demet Özdemir'in fotoğraflarını sildi
Can Yaman, Demet Özdemir'in fotoğraflarını sildi
Can Yaman, bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Demet Özdemir ile olan fotoğraflarını sildi.
- Haber Merkezi
- 19.01.2021 - 13:19
- Güncelleme : 19.01.2021 - 13:24
Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un birlikte olması, yeni yılın ilk aşk bombası olmuştu.
FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ
Aşkın ortaya çıkmasının ardından adı bir dönem Demet Özdemir ile aşk dedikodularına karışan Can Yaman'dan flaş bir hamle geldi.
Yaman, eski partneri Demet Özdemir ile 'Erkenci Kuş' dizisi döneminde çekilmiş bazı karelerini sosyal medya hesabından sildi.
Geçtiğimiz günlerde İtalyan spor spikeri ile adı anılan Yaman'ın bu hamlesi, ikilinin hayranlarını şaşırttı.
AŞK YAŞAMIŞLARDI
Demet Özdemir ile Can Yaman, 'Erkenci Kuş' dizisinde birlikte rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başlamış, bir süre sonra ayrılmıştı.