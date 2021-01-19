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Can Yaman, Demet Özdemir'in fotoğraflarını sildi

Can Yaman, Demet Özdemir'in fotoğraflarını sildi

Can Yaman, bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Demet Özdemir ile olan fotoğraflarını sildi.