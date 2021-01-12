Can Yaman, Diletta Leotta ile aşk yaşıyor

Oyuncu Can Yaman'ın İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Reklam filmi için bir süredir İtalya'da olan oyuncu Can Yaman, iddiaya göre yeni bir aşka yelken açtı.

Yakışıklı oyuncu gönlünü İtalya'nın en ünlü spor spikerlerinden biri olan Diletta Leotta'ya kaptırdı.

İTALYA BASININDA MANŞET OLDU

Yaman'ın yeni birlikteliğini ise İtalya medyası duyurdu.

Basında, ikilinin bir mekan içerisindeki samimi görüntülerine yer verildi.