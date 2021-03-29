Can Yaman Diletta Leotta'nın annesiyle tanıştı

İtalya'nın ünlü sunucularından Diletta Leotta ile aşk yaşayan yakışıklı oyuncu Can Yaman, ilişkisinde ikinci ciddi adımı attı.

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın ocak ayında İtalyan spor spikeri Diletta Leottaile aşk yaşadığı ortaya çıkmış, ikilinin ilişkisinin reklam olduğu iddia edilmişti.

Bu iddiaların üzerine sürpriz bir gelişme yaşanmış ve Yaman, Leotta'ya evlilik teklif etmişti. Ünlü oyuncudan evlilik yolunda yeni bir hamle daha geldi.

DİLETTA'NIN MEMLEKETİNE GİTTİ

'Sandokan' adlı İtalya yapımı bir dizide başrol olarak yer alacak olan Can Yaman, gönlünü kaptırdığı İtalyan güzelin annesi Ofelia Castorina ile tanıştı. İlişkilerinde attıkları her adım magazin gündeminden düşmeyen ikili, anne tanışmasının ardından Diletta Leotta'nın memleketi Katanya'ya gitti.