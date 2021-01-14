Can Yaman, Diletta Leotta'ya çiçek yolladı

Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklamı çekimi için İtalya'da bulunan Can Yaman, Diletta Leotta ile 5 gün aynı otelde kaldı.

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, İtalya'nın ve Avrupa'nın en ünlü spor spikerlerinden olan Diletta Leotta ile yeni bir aşka yelken açtı. Yaman ve Leotta'nın aşkı, Türkiye'de olduğu kadar İtalya'da da gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

5 GÜN BİRLİKTE KALDILAR

İkilinin aşkını fotoğraflarıyla ortaya çıkaran İtalyan Chi dergisi, ilişkinin detaylarını da sayfalarına taşıdı.

Ferzan Özpetek'in çektiği reklam filmi ve yeni dizi projesi için İtalya'ya giden Can Yaman'ın, bir süredir güzel sunucu ile iletişimde olduğu ve Yaman'ın İtalya'ya gitmesinin ardından ikilinin, Roma'nın merkezindeki bir otelde 5 gün boyunca birlikte kaldıkları belirtildi.

5 günlük kaçamağın ardından Can Yaman Türkiye'ye dönerken, Diletta Leotta da Roma ile Inter arasındaki maçtaki görevi için Roma'da kaldı.

BİR DEMET ÇİÇEK YOLLADI

Geçtiğimiz günlerde güzel sunucu, bir demet çiçekle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşmış ve çiçeklerin isimsiz bir şekilde kendisine ulaştığını söylemişti. Dergide yer alan bilgide, Leotta'ya ulaşan çiçekleri Can Yaman'ın gönderdiği ifade edildi.