Can Yaman, Diletta Leotta'yı beğenmeye devam ediyor

Can Yaman iş insanı Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanan Diletta Leotta'dan ayrılmadı.

Can Yaman'ın bir süredir aşk yaşadığı ve şubat ayında evlenme teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta, iş insanı Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalandı..

İtalyan basınının geniş bir şekilde yer verdiği olay sonrası tüm gözler Yaman'a çevrildi.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ

Ünlü oyuncu olay fotoğraflar karşısında sessizliğini korurken son hareketiyle şaşırttı. Yaman ünlü spikerin pozlarını tek tek beğendi. Yaman'ın bu hamlesi kafaları karıştırdı.



