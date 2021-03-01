Euro
8.7333
-2.63%
Dolar
7.2472
-2.39%
Altın
406.44
-1.42%
Borsa
1.506
2.33%
Bitcoin
348.851
2.25%
EXEN Coin
16.58
0.66%
11ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 11 C

    Can Yaman, Diletta Leotta'yı izledi

    Can Yaman, evlilik teklif ettiği sevgilisi Diletta Leotta'yı göz hapsine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 15:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Can Yaman, Diletta Leotta'yı izledi

    Erkenci Kuş dizisi ile yıldızı parlayan ve ünü Türkiye sınırlarını aşan Can Yaman, İtalya'da Sandakon dizisi ve makarna markası ile reklam anlaşması yaptı.

    EVLENİYOR

    Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen yakışıklı oyuncu gönlünü İtalyan spiker Diletta Leotta'ya kaptırdı. İkilinin reklam aşkı yaşadığı iddia edilirken Can Yaman, evlilik teklifinde bulunarak herkese yanıt vermiş oldu.

    YAKIN TAKİPTE

    Yakışıklı oyuncu Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta'yı yakın takibe aldı. Geçtiğimiz gün bir stadyumdan yayın yapan sevgilisini izledi.

    Can Yaman, Diletta Leotta yı izledi #1

    Can Yaman, Diletta Leotta yı izledi #2

    Can Yaman, Diletta Leotta yı izledi #3

    Can Yaman, Diletta Leotta yı izledi #4

    Can Yaman, Diletta Leotta yı izledi #5

    Can Yaman, Diletta Leotta yı izledi #6

    Can Yaman, Diletta Leotta yı izledi #7

    Can Yaman, Diletta Leotta yı izledi #8

    Can Yaman, Diletta Leotta yı izledi #9

    Can Yaman, Diletta Leotta yı izledi #10

    Can Yaman, Diletta Leotta yı izledi #11

    Can Yaman, Diletta Leotta yı izledi #12

    Can Yaman, Diletta Leotta yı izledi #13

    Can Yaman, Diletta Leotta yı izledi #14

    Can Yaman, Diletta Leotta yı izledi #15

    Can Yaman, Diletta Leotta yı izledi #16

    Can Yaman, Diletta Leotta yı izledi #17

     

    Can Yaman, Diletta Leotta yı izledi #18

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir