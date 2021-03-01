Can Yaman, Diletta Leotta'yı izledi

Can Yaman, evlilik teklif ettiği sevgilisi Diletta Leotta'yı göz hapsine aldı.

Erkenci Kuş dizisi ile yıldızı parlayan ve ünü Türkiye sınırlarını aşan Can Yaman, İtalya'da Sandakon dizisi ve makarna markası ile reklam anlaşması yaptı.

EVLENİYOR

Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen yakışıklı oyuncu gönlünü İtalyan spiker Diletta Leotta'ya kaptırdı. İkilinin reklam aşkı yaşadığı iddia edilirken Can Yaman, evlilik teklifinde bulunarak herkese yanıt vermiş oldu.

YAKIN TAKİPTE

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta'yı yakın takibe aldı. Geçtiğimiz gün bir stadyumdan yayın yapan sevgilisini izledi.