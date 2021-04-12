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    Can Yaman, eleştirilere cevap verdi

    Can Yaman profiline "Nefret edenler de hoş karşılanır, hakaret etmekten çekinmeyin" notuyla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 08:26
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 09:19
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    Can Yaman, eleştirilere cevap verdi

    Yaklaşık 4 ay önce gönlünü İtalyan spiker Diletta Leotta'ya kaptıran ve sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan Can Yaman'dan yeni bir paylaşım geldi.

    Türkiye'de seveni kadar sevmeyeni de olan oyuncu, gelen eleştirilere yine sessiz kalmadı.

    "HAKARET ETMEKTEN ÇEKİNME"

    Ünlü oyuncu, tepkisini yine Instagram'da gösterdi. Yaman, profiline İngilizce olarak "Nefret edenler de hoş karşılanır, hakaret etmekten çekinmeyin." notu düştü.

    Can Yaman, eleştirilere cevap verdi #1

    Can Yaman, eleştirilere cevap verdi #2

    Can Yaman, eleştirilere cevap verdi #3

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