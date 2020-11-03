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    Can Yaman, esmer bir kadınla sabaha kadar eğlendi

    Ortaköy'deki bir mekanda sabaha kadar eğlenen Can Yaman, yine yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 08:40
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    Can Yaman, esmer bir kadınla sabaha kadar eğlendi

    Geçtiğimiz hafta Kuruçeşme'deki bir mekanda gerçekleşen Cadılar Bayramı partisine katılan Can Yaman, yine evinde oturamadı.

    ESMER BİR KADINLA EĞLENDİ

    Gece hayatını çok seven Can Yaman, önceki akşam da Ortaköy’deki bir mekana gitti.  Esmer bir kadınla sabaha kadar eğlenen oyuncu, kapıda muhabirlerin olduğunu öğrenince mekanda çıkmadı.

    PLANLAR TUTMADI

    Hürriyet'te yer alan habere göre, beklemekten sıkılan oyuncu, mekanı deniz taksiyle terk etmeye karar verdi. Sabah 05.00’te Bebek’teki ofisine VIP araçla gelen ve tam kurtulduğunu sanan Yaman,  Tam araçtan ineceği sırada karşısında yine habercileri görünce adeta şok oldu.

    Hiçbir soruya cevap vermeyen Yaman, hızlıca orayı terk etti.

    Can Yaman, esmer bir kadınla sabaha kadar eğlendi #1

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