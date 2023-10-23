Can Yaman, hayranının telefonunu fırlatma olayıyla ilgili Türkçe açıklama yaptı İtalya'da yaşayan oyuncu Can Yaman, araç içerisindeyken kendisini kaydeden bir kişinin cep telefonunu elinden alarak fırlatmıştı. Sosyal medyadan tepki alan Yaman, olayla ilgili paylaşım yaptı.

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ensonhaber.com

Ünlü olur olmaz Türkiye’yi terk eden ve İtalya'da kariyerine devam eden oyuncu Can Yaman, şu sıralar 'Villa Comell Mare' dizisinin çekimleri için Sicilya'da.

Yaman, burada hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşırken geçtiğimiz gün otomobilin içinde kendisini görüntüleyen bir kişinin elindeki telefonunu alıp fırlatmıştı. O anlar başka bir kişi tarafından da görüntülendi ve oyuncu büyük tepki çekti.

Can Yaman, görüntüler gündem olunca sert ifadeler kullanarak bir açıklama yaptı.

"Hayran adı altında tacizci"

"Benim hayranlarımla aram çok iyi, hatta o kadar iyi ki o bile zamanında rahatsız etti sizi, problem hayranım olmayan hayran adı altında tacizci terbiyesizlerle." diyerek hayranlarıyla olan bir görüntüsünü paylaşan Yaman, şunları yazdı:

"Biliyorum seviyorsunuz öncesini bilip bilmeden ahkam kesmeyi, skandal gibi görünen bir şey olsa da ağzımıza geleni söylesek diye pusuda beklemeyi…

"Size oradan ne oluyor"

Burada aylardır yaptığım yüzlece hayır işinden, güzelliklerden haberi bile olmayan tipler gelmiş oradan beni eleştiriyor, buradakileri bile rahatsız etmedi bu konu herkes beni savundu da size oradan ne oluyor, yetmedi mi oradaki mevzularla magazinler de bana kadar uzanıyorsunuz?

"İşinize bakın"

Kendi dertlerinizle ilgilenin bir de beni kendinize dert etmeyin, beni tanımadıktan veya yanlış tanıdıktan sonra ne sevin ne de takip edin. Benle ilgili bir duygunuz olmasına gerek de yok. İşinize bakın.

Türkçe paylaşım yapmıyor diye de eleştiriliyordum, alın yaptım. Görüşmemek üzere."