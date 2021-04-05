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- Can Yaman ile Diletta Leotta aynı eve çıktı
Can Yaman ile Diletta Leotta aynı eve çıktı
Can Yaman ve yeni sevgilisi Diletta Leotta, evlerinden fotoğraf paylaştı.
- Haber Merkezi
- 05.04.2021 - 15:12
- Güncelleme : 05.04.2021 - 15:32
Ünlü oyuncu Can Yaman'ın, ocak ayında ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
"ÇİKOLATA SEVERLER"
Yakın zamanda nikah masasına oturması beklenen ünlü çift, yeni evlerine taşındı.
Yaman ile Leotta, İtalya'nın Roma kentindeki aşk yuvalarından mutluluk pozu verdi. Leotta, fotoğraflarını "Çikolata severler" notuyla Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.