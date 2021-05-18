Can Yaman ile Diletta Leotta'dan yeni fotoğraf

Ayrıldıkları söylenen Can Yaman ile İtalyan spiker Diletta Leotta çiftinden, söylentileri bitiren fotoğraf geldi.

Erkenci Kuş dizisiyle ünlenen başarılı oyuncu Can Yaman, İtalyan yapımı Sandokan dizisi için ülkeye gitti. Uzun süredir İtalya'da yaşayan Can Yaman, spor spikeri Diletta Deotta ile yaşadığı aşkla da gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde Diletta Leotta'nın, iş insanı Ryan Friedkin ile öpüşürken çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı. Görüntünün gündem olmasının ardından nasıl bir tepki vereceği merak konusu olan Can Yaman'dan beklenen hamle geldi.

YENİ PAYLAŞIM GELDİ

Can Yaman, tüm bu söylentilere, dün İtalya'dan yaptığı bir paylaşımla noktayı koydu. Yaman, 8,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevgilisiyle pozunu paylaştı.

Günlerce hem İtalya basınında hem de Türk basınında haber konusu olan çift, geçtiğimiz günlerde Como Gölü'nden tatil yaparken görüntülenmişti. Gayet mutlu oldukları görülen Can ve Diletta bir ara romantik anlar yaşamışlardı.