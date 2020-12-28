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    Can Yaman, İtalya'da anlaşma yaptığı diziden bölüm başı 925 bin TL alacak

    Can Yaman, İtalya'da anlaşma yaptığı diziden bölüm başı 925 bin TL alacak

    Star'da yayınlanan Erkenci Kuş dizisiyle ünlenen oyuncu Can Yaman, İtalya'da oynayacağı diziden bölüm başı alacağı ücret 925 bin TL olarak açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2020 - 02:30
    • Güncelleme : 28.12.2020 - 02:57
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    İtalya'da kızlar tarafından oldukça sevilen Can Yaman, dizi projesine başlıyor.

    Geçtiğimiz yıl Roma ve Yunanistan'a giden Yaman'ı havalimanında yüzlerce hayranı karşılamış, polis, izdihama karşı oyuncunun etrafında güvenlik koridoru oluşturmuştu.

    Can Yaman, İtalya da anlaşma yaptığı diziden bölüm başı 925 bin TL alacak #1

    'SANDOKAN' ADLI DİZİDE ROL ALACAK

    Posta'dan Bekir Saçar'ın haberine göre; Bay Yanlış dizisinin final yapmasının ardından İtalya'nın önde gelen yapım şirketlerinden biriyle anlaşan Yaman, 'Sandokan' adlı dizide rol alacak.

    BÖLÜM BAŞINA 925 BİN LİRA KAZANACAK

    Can Yaman, 10 bölüm olarak tasarlanan dizide başrol oyuncusu olarak sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki oyuncu, 'Sandokan' dizisinden bölüm başına da 100 bin Euro (yaklaşık 925 bin TL) alacak

    Can Yaman, yine İtalya'da İZLE

    ÇEKİMLER 2021 EKİMİNDE BAŞLAYACAK

    Sandokan dizisinin çekimleri 2021 yılının ekim ayında başlayacak. Öncesinde ünlü oyuncu, sıkı bir hazırlık kampına girecek. İtalyan halkının bir döneme damga vuran Sandokan karakteri böylece Can Yaman'la yeniden hayat bulacak.

    Can Yaman, İtalya da anlaşma yaptığı diziden bölüm başı 925 bin TL alacak #2

    Can Yaman, İtalya da anlaşma yaptığı diziden bölüm başı 925 bin TL alacak #3

    Can Yaman, İtalya da anlaşma yaptığı diziden bölüm başı 925 bin TL alacak #4

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