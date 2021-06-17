Can Yaman İtalya'da çocuklar için dernek kurdu

Ünlü oyuncu Can Yaman, İtalyan çocuklar için anlamlı bir adım attı.

Sandokan isimli dizi için İtalya’ya giden yakışıklı oyuncu Can Yaman, ayrıca spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşamasıyla da gündemden düşmüyordu. Yaman, İtalya'da bu defa yaptığı yardımla gündeme geldi.

ÇOCUKLUK HAYALİYDİ

Başarılı oyuncu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve İtalya'da çocuklar için dernek kurdu. Yaman, Roma'da bir hastanede hasta çocuk ve gençlere destek verdi.

Kurduğu dernek aracılığı ile ünlü oyuncunun, yardıma ihtiyacı olan çocuklara yönelik çeşitli projeler geliştireceği belirtiliyor.