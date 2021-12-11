Can Yaman: İtalya'da popüler olan iki Türk var

Can Yaman: İtalya'da popüler olan iki Türk var

Fiorentina takımını çalıştırırken taraftarın gönlünde taht kuran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le ilgili konuşan Can Yaman, “İtalya'da popüler iki Türk var. Biri Fatih Hoca biri ben” dedi.

Galatasaray’ın Lazio deplasmanından liderlikle dönmesi, gözleri Teknik Direktör Fatih Terim’e çevirdi.

İtalya’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Terim ile ilgili övgü dolu sözler, ülkenin gazete manşetlerine yansırken, yılların deneyimli hocası için popüler bir isimden daha açıklama geldi.

“BAŞTA FATİH TERİM HOCAMIZ GELİYOR, SONRA DA BEN”

Bir dönem Fiorentina’yı çalıştıran başarılı hoca için oyuncu Can Yaman, dikkat çeken bir istatistiği dile getirdi.

İtalya’ya her gidişinde hayranlarının izdihamı ile karşılaşan Yaman, “İtalya'da popüler olan iki Türk var. Başta Fatih Terim hocamız geliyor, sonra da ben geliyorum...” dedi.