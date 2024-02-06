Can Yaman son halini paylaştı! "30 günde nasıl 10 kilo verdim" Kariyerine İtalya'da devam eden ünlü oyuncu Can Yaman, sosyal medya hesabından zayıfladığı bir kareyi paylaştı.

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Demet Özdemir ile birlikte başrolünde yer aldığı Erkenci Kuş dizisi sayesinde ünlenen Can Yaman, ne Türkiye'nin ne de İtalya'nın gündeminden düşmüyor.

Bir süredir kariyerine İtalya’da devam eden ünlü oyuncu Can Yaman yer aldığı projelerle ve özel hayatıyla sık sık konuşuluyor.

Zayıfladı

Oyuncu son paylaşımıyla adından söz ettirdi. 10,4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından zayıfladığı görülen bir fotoğraf paylaştı.

"30 günde nasıl 10 kilo verdim"

Oyuncu, "30 günde nasıl 10 kilo verdim? 'Viola Come il Mare 2' çekimleri bittikten sonra, birkaç tatil ve noelden yararlanarak, ailem ve bana yakın olan insanlarla biraz vakit geçirebilmek için memlekete dönmeye karar verdim.

"Fişini çekmek lazım"

Biraz dinlenmek ve fişini çekmek lazımdı, gerçi hiç abartmıyorum! Ben de çok özlediğim Türk mutfağının tadını çıkarmak istedim.

"Çok zor bir dönemdi"

Roma'ya döndüğümde sıkı çalışacağımı biliyordum, bir sonraki karakter için hazırlanmak için alışkanlıklarımda radikal bir değişiklik olacağını biliyordum. İlk hedef karakter için ideal kiloya ulaşmak ve sonrasında zihinsel yönlere odaklanmaktı. Çok zor bir dönemdi, bir ayda yaklaşık 10 kilo verdim, 94 kilodan 85 kiloya kadar düştüm.

"Aralıklı oruç tutmak zorundaydım"

Özellikle yoğun bir evre idi ve öyle, hayattan çok zevk aldım, günde 2 veya 3 kez egzersiz yapıp aralıklı oruç tutmak zorundaydım. Kalorileri çok düşük tutarak. Yine de endişelenecek bir şey yok. Yorgun olmama rağmen tamamen sağlıklıyım, gençleştim ama her şeyden önce çok memnunum.

"Oyuncuların yaptığı budur"

Belli ki her şey ciddi ve yetkin profesyonellerin sürekli izlenmesiyle oluyor. Sonuçta oyuncuların yaptığı budur: gerektiğinde özveri ile dönüşür ve zaman zaman yeni rolde kendilerini şekillendirirler.

"Şişirmeye devam"

Kısacası, kendimize ayarladığımız mükemmel Sandokan'a ulaşana kadar yelkenleri şişirmeye devam edeceğim.

"Beni desteklemeye devam etmenizi rica ediyorum"

Ancak itiraf ediyorum bugün kendime kuraldan biraz ara vermeye karar verdim ve kendimi durdurmayı umarak istediğimi yiyeceğim... Her zaman yaptığınız gibi beni desteklemeye devam etmenizi rica ediyorum. Yakında görüşürüz."