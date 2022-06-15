Can Yaman, tavrı eleştirildi

Bir lansmana katılmak için Türkiye'ye gelen Can Yaman, gazetecilerin tepkisini çekti.

Oyunculuk kariyerine uzun süredir İtalya'da devam eden ünlü oyuncu Can Yaman, dünyaca ünlü bir yayın platformunun lansman gecesine katıldı. Etkinliğe girişte basın mensupları ile muhattap olmayan Yaman'ın tavrından rahatsız olan gazeteciler tepki gösterdi.

Basın mensupları, kendileriyle muhattap olmayan Yaman'a sitem etti.

"İtalya'nın yıldızı o"

Gazeteciler, hareketlerine ve tavrına sinirlendikleri Can Yaman'ı "İndirin abi, adam İtalya'nın yıldızı, Türk basınına ihtiyacı mı var?" sözleriyle eleştirdi.