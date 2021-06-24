Can Yaman ve Diletta Leotta İstanbul'da

Can Yaman ve Diletta Leotta İstanbul'da

Yaklaşık altı aydır İtalya'da bulunan Can Yaman, sevgilisi Diletta Leotta ile İstanbul'a döndü.

Rol aldığı 'Sandokan' adlı dizi için uzun zamandır İtalya'da bulunan Can Yaman, sevgilisi Diletta Leotta'yı İstanbul'a getirdi. Sevgilisine önce İstanbul'u gezdiren yakışıklı oyuncu sonra ailesiyle tanıştırdı.

AYASOFYA'YI ZİYARET ETTİ

Leotta, Ayasofya Camii'ni de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Güzel spiker, Ayasofya'da verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

"KIZIM VE OĞLUM"

İtalyan güzel, Yaman'ın ailesiyle de bir gün geçirdi. Tanışma sonrası ikilinin kısa bir süre sonra nikah masasına oturabileceği konuşulmaya başlandı.

Yaman'ın annesi Güldem Can, müstakbel geliniyle paylaştığı fotoğrafa, "Kızım & Oğlum" notunu düştü.