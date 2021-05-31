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Can Yaman ve Diletta Leotta'dan tatil fotoğrafları

Can Yaman ve Diletta Leotta'dan tatil fotoğrafları

Ünlü oyuncu Can Yaman, bir süredir aşk yaşadığı ve şubat ayında evlenme teklifi ettiği Diletta Leotta ile tatile çıktı.