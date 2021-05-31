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    Can Yaman ve Diletta Leotta'dan tatil fotoğrafları

    Ünlü oyuncu Can Yaman, bir süredir aşk yaşadığı ve şubat ayında evlenme teklifi ettiği Diletta Leotta ile tatile çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 07:49
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 08:06
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    Can Yaman ve Diletta Leotta'dan tatil fotoğrafları

    Yeni dizisi için İtalya'da olan Can Yaman'ın Ocak ayında ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

    DUDAK DUDAĞA FOTOĞRAFLAR ÇIKMIŞTI

    Yaman'la yakın zamanda nikah masasına oturması beklenen Leotta ile İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın Başkan Yardımcısı Ryan Friedkin'in, geçtiğimiz haftalarda dudak dudağa görüntülendiği bir servis edildi.

    TATİLDEN KARELER PAYLAŞTILAR

    Görüntüler sonrası tüm gözler Can Yaman'a çevrilirken, aşıklar Como Gölü'nde tatil yaparken görüntülendi ve 'Ayrılık yok' mesajı verdi. Çift, önceki gün de Capri Adası'ndaydı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran ikili, keyifli anlarını da Instagram hesaplarından paylaştı.

    "DENİZ KOKUSU"

    Leotta, tatil fotoğraflarını 'deniz kokusu' notuyla yayınladı. Çiftin paylaşımları 1 milyondan fazla beğeni aldı.

     

    Can Yaman ve Diletta Leotta dan tatil fotoğrafları #1Can Yaman ve Diletta Leotta dan tatil fotoğrafları #2

    Can Yaman ve Diletta Leotta dan tatil fotoğrafları #3

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