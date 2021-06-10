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    Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni fotoğraflar

    Can Yaman, sevgilisi Diletta Leotta ile dudak dudağa yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2021 - 10:36
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 10:47
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    Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni fotoğraflar

    Can Yaman ile ocak ayından beri sevgili olduğu İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'nın aşkı tam gaz sürüyor.

    İkili, bir süre önce çıktıkları aşk tatillerine devam ediyor. Kasım ayında Sandokan dizisinin çekimlerine başlayacak olan Yaman, çekimler öncesi moral depoluyor.

    ÖPMEYE DOYAMADILAR

    Yine görüntülenen ünlü çift, tatilde çekilen dudak dudağa pozlarıyla çok konuşuldu. Birbirlerini öpmeye doyamayan ikilinin kareleri, sosyal medyaya düşmesinin ardından gündem oldu.

    Can Yaman ve Diletta Leotta dan yeni fotoğraflar #1Can Yaman ve Diletta Leotta dan yeni fotoğraflar #2

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