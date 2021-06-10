Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni fotoğraflar

Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni fotoğraflar

Can Yaman, sevgilisi Diletta Leotta ile dudak dudağa yakalandı.

Can Yaman ile ocak ayından beri sevgili olduğu İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'nın aşkı tam gaz sürüyor.

İkili, bir süre önce çıktıkları aşk tatillerine devam ediyor. Kasım ayında Sandokan dizisinin çekimlerine başlayacak olan Yaman, çekimler öncesi moral depoluyor.

ÖPMEYE DOYAMADILAR

Yine görüntülenen ünlü çift, tatilde çekilen dudak dudağa pozlarıyla çok konuşuldu. Birbirlerini öpmeye doyamayan ikilinin kareleri, sosyal medyaya düşmesinin ardından gündem oldu.