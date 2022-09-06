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    Can Yaman Venedik'te ödül aldı

    Oyunculuk kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, bu yıl 79'uncusu düzenlenen Venedik Film Festivali'nin davetlisiydi.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 13:14
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    Can Yaman Venedik'te ödül aldı

    Bu yıl 79'uncusu gerçekleşen Venedik Film Festivali’ne Can Yaman da katıldı.

    İtalya’da geniş bir hayran kitlesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu, törende ‘En İyi Uluslararası Aktör' ödülüne layık görüldü.

    Tek gelmedi

    Çekimleri Macaristan’da yapılacak 'El Turco' adlı yeni bir dizi için yakında kamera karşısına geçecek olan Can Yaman, adının bir dönem aşk dedikodularına karıştığı Francesca Chillemi ile birlikte festival alanına tekneyle geldi.

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