Can Yaman yeni sevgilisi Sara Bluma ile kırmızı halıda yürüdü! Pozları gündem oldu

Türkiye'yi terk edip kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, Italian Global Series Festival'deki kırmızı halıda yine tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Uzun zamandır işiyle gündeme gelen ve hayatına kimseyi almayan Can Yaman, yeni sevgilisi Sara Bluma ile ilk kez görüntülendi. Çift, kırmızı halıda el ele yürüdü ve kameralar karşısında samimi pozlar verdi.

KUCAĞINA OTURDU

Yaman, kırmızı halıda yer alan koltukta sevgilisinin kucağına oturarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Can Yaman'ın sevgilisini Instagram'dan takip etmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

CEZAYİRLİ SARA

1996 doğumlu olan Sara Bluma, 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Cezayir kökenli bir ailenin çocuğudur.

Sara, çocukluk ve gençlik yıllarını büyük ölçüde Avrupa'da geçirmiştir. Çok kültürlü geçmişi, hem müziğine hem de sahne duruşuna yansımaktadır.