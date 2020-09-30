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    Can Yaman, yine İtalya'ya gitti

    Dizisi yayından kalkan Can Yaman, apar topar İtalya'ya uçtu.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2020 - 10:09
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    Can Yaman, yine İtalya'ya gitti

    Bay Yanlış dizisinin erken final yapması ile birlikte Can Yaman'da soluğu italya'da aldı.

    Ünlü oyuncu, siyah beyaz ve kartal kanatları olan bir maske taktı ve İtalya’da havalimanında da maskesini hiç çıkartmadı.

    OTELİN ÖNÜNE GELDİLER

    İtalya’dan gelen görüntülerde Can Yaman’ı önce havalimanı apromunda bazı hayranlarının karşıladığı görüldü. Ünlü oyuncunun konakladığı otelin önüne gelen hayranlarının pandemiyi önemsemedi.

    Bu kadar yoğun hayran kalabalığına rağmen Yaman'ın İtalya'da otobüs kullanması dikkat çekti.

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