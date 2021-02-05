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    Can Yaman'dan Diletta Leotta paylaşımı

    Can Yaman, İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile yaşadığı aşkı ilk kez belgeledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2021 - 07:58
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    Can Yaman'dan Diletta Leotta paylaşımı

    İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşayan oyuncu Can Yaman, sessizliğini bozdu. Aşka gelen yakışıklı oyuncudan herkesi şaşırtacak bir hamle geldi.

    Hem İtalya hem Türk basınının dilinden düşmeyen ikili, aşı Can Yaman'ın paylaşımıyla belgelendi.

    "TEHLİKELİ ÇİFT"

    Sevgilisi Dieletta Leotta ile atış poligonunda çekildiği fotoğrafı paylaşan Can Yaman "Tehlikeli Çift" notunu düştü. İkilinin pozu sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Paylaşıma 2 saat içerisinden 600 binden fazla beğeni ve yorum yapıldı.

    Can Yaman dan Diletta Leotta paylaşımı #1

    Can Yaman dan Diletta Leotta paylaşımı #2

    Can Yaman dan Diletta Leotta paylaşımı #3

    Can Yaman dan Diletta Leotta paylaşımı #4

    Can Yaman dan Diletta Leotta paylaşımı #5

    Can Yaman dan Diletta Leotta paylaşımı #6

    Can Yaman dan Diletta Leotta paylaşımı #7

    Can Yaman dan Diletta Leotta paylaşımı #8

    Can Yaman dan Diletta Leotta paylaşımı #9

    Can Yaman dan Diletta Leotta paylaşımı #10

    Can Yaman dan Diletta Leotta paylaşımı #11

    Can Yaman dan Diletta Leotta paylaşımı #12

     

    Can Yaman dan Diletta Leotta paylaşımı #13

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