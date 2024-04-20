Can Yaman'ın hayranına cevabı olay oldu Şu sıralar kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı bir yorumla gündeme geldi.

ensonhaber.com

Türkiye'den uzaklaşan Can Yaman kariyerine İtalya'da devam ediyor.

İtalya'da yeni dizilere başlayan Yaman, Türkiye'deki basın tarafından da protesto ediliyor.

Ünlü isim bu defa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Gönderme yaptı

Can Yaman'ın bir takipçisine verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu takipçisine şu cevabı verdi.

"Sizin gibi hayranlarım anlamalı ki benim gibi uluslararası bir aktör diğerleri gibi düşük maaşlı diziler yapmaz."