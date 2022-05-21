Can Yaman’ın hayranları ile başı dertte

Saplantılı hayranlarının evine kadar giderek taciz ettiği Can Yaman, bazılarının ise daha da ileriye gittiğini söyledi. Yaman ile adı anılan birçok kadının ise ölüm tehditleri aldığı belirtiliyor.

Türkiye’de yaptığı dizilerle adını Avrupa’da da duyurmayı başaran yakışıklı oyuncu Can Yaman, şu sıralar sıkıntılı…

Nedeni ise taciz…

Oyunculuk kariyerine İtalya’da devam eden Can Yaman, saplantılı hayranlarının Roma'daki evine kadar gelip kendisini taciz ettiğini, bazı fanlarının ise daha ileriye gittiğini açıkladı.

Ölüm tehditleri bile var

İtalyan basını, başta Can Yaman'ın İtalyan spor spikeri eski sevgilisi Diletta Leotta olmak üzere ünlü oyuncuyla adı anılan birçok kadının, saplantılı hayranları tarafından ölüm tehditleri aldığını yazdı.

Durumla ilgili önlem alacağı belirtilen oyuncunun, İtalya’da devam eden bir de dizisi bulunuyor.