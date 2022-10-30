Oyunculuk kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, sosyal medya hesabından yeni tarzını paylaştı.

32 yaşındaki oyuncu Can Yaman, Türkiye'deki ününü İtalya'ya da taşıyarak büyük bir hayran kitlesi elde etti.

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"Gece için kıpır kıpır olmadan önce"

Paylaşımında yeni tarzına yer veren başarılı oyuncu, "Gece için kıpır kıpır olmadan önce" notunu düştü.

Milyonlarca kişi izledi

Can Yaman'ın paylaşımı, kısa süre içinde milyonlarca kez izlendi ve binlerce kişi tarafından beğenildi.

Can Yaman'ın yeni tarzı