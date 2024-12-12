Can Yaman'la aşk yaşamıştı! Diletta Leotta tatil pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti

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Türkiye'yi terk edip kariyerine İtalya'da devam eden ünlü oyuncu Can Yaman'dan ayrılıp Beşiktaş’ın eski kalecisi Loris Karius ile bir ilişkiye başlayan sporcu spikeri Diletta Leotta, yeniden gündem oldu.

Ağustos 2023'te ilk kızlarını kucaklarına alan ünlü çiftten Diletta Leotta, tatilden karelerini paylaştı.

DOĞUMDAN ESER YOK

Doğum kilolarından hızlı bir şekilde kurtulan güzel spiker, bikinili pozlarıyla hayranlarından tam not aldı. Miami'de tatil yapan güzel spikerin fit görünümüne takipçilerinden yorum yağdı.