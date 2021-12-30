Canan Ergüder, hastalık sürecini anlattı

Kanser tedavisinin sona eren Canan Ergüder, zorlu süreçte yaşadıklarını anlattı.

'Menajerimi Ara' dizisinde rahatsızlığını fark ederek diziden ayrılıp tedavi sürecini başlatan ünlü oyuncu Canan Ergüder, kemoterapinin ardından sağlığına kavuştu.

"6 AY SONRA NE OLACAK BELLİ DEĞİL"

“Şu an için artık temizim ama altı ay sonra ne olacak belli değil.” diyen Ergüder, anda kalmaya çalıştığını söyledi.

"KAFA ŞEKLİMİ BEĞENDİM"

Kemoterapi yüzünden saçlarını kaybeden oyuncu, o anlarda yaşadığı travmatik deneyim hakkında da konuştu:

“Saçlarımı kaybedene kadar kendimi bu kadar saçlarım üzerinden tanımladığımı bilmiyordum. İlk peruk deneyimimde, kafaya yapıştırılan modellerden aldım. Kafama yaklaştıkları an nefes alamıyor gibi hissetim.

Neredeyse bir panik atak yaşadım. Kel hâlimi hiç görmedim zaten. Önüme perde çekildi ve ben aynaya bakmadan saçlarım sıfıra vuruldu. Zor bir andı benim için. Bir hafta sonra peruğun bakımına gittiğim zaman o noktada görmek istedim. Kafa şeklimi çok beğendim, bu kadar beklemiyordum. ‘Kel olmak bayağı yakıştı’ diye düşündüm.”