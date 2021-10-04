Euro
10.2779
0.09%
Dolar
8.852
-0.04%
Altın
501.26
-0.03%
Borsa
1.401
0%
Bitcoin
416.500
0.57%
EXEN Coin
20.23
1.25%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 14 C

    Canan Ergüder: İyiyim sağlıklıyım

    Meme kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder, hastane çıkışında görüntülendi. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ergüder, "İyiyim, sağlıklıyım. Geri dönmeye çaba gösteriyorum." diye konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 04:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Canan Ergüder: İyiyim sağlıklıyım

    Ünlü oyuncu Canan Ergüder'e geçtiğimiz mart ayında meme kanseri teşhisi konmuştu.

    Başarılı oyuncu, tedavi sürecine başlamış ve o dönem rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.

    Ergüder, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki bir hastaneden çıkarken görüntülendi.

    Tedavi nedeniyle dökülen saçları tekrar çıkmaya başlayan 44 yaşındaki oyuncu gazetecilere sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    "TETKİKLERİMİ YAPTIRDIM"

    Gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmeyen Canan Ergüder, "Tetkiklerimi yaptırdım." diye konuştu.

    Canan Ergüder: İyiyim sağlıklıyım #1

    "GERİ DÖNMEYE ÇABA GÖSTERİYORUM"

    Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ergüder, "İyiyim, sağlıklıyım. Geri dönmeye çaba gösteriyorum. Kemoterapi ve radyoterapi bitti. Bundan sonra altı ayda bir kontrol var. Bu biten bir süreç değil, kontrol edilen bir süreç." ifadelerini kullandıktan sonra oradan uzaklaştı.

    Canan Ergüder: İyiyim sağlıklıyım #2

    Canan Ergüder: İyiyim sağlıklıyım #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir