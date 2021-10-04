Canan Ergüder: İyiyim sağlıklıyım

Meme kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder, hastane çıkışında görüntülendi. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ergüder, "İyiyim, sağlıklıyım. Geri dönmeye çaba gösteriyorum." diye konuştu.

Ünlü oyuncu Canan Ergüder'e geçtiğimiz mart ayında meme kanseri teşhisi konmuştu.

Başarılı oyuncu, tedavi sürecine başlamış ve o dönem rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Ergüder, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki bir hastaneden çıkarken görüntülendi.

Tedavi nedeniyle dökülen saçları tekrar çıkmaya başlayan 44 yaşındaki oyuncu gazetecilere sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TETKİKLERİMİ YAPTIRDIM"

Gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmeyen Canan Ergüder, "Tetkiklerimi yaptırdım." diye konuştu.

"GERİ DÖNMEYE ÇABA GÖSTERİYORUM"

Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ergüder, "İyiyim, sağlıklıyım. Geri dönmeye çaba gösteriyorum. Kemoterapi ve radyoterapi bitti. Bundan sonra altı ayda bir kontrol var. Bu biten bir süreç değil, kontrol edilen bir süreç." ifadelerini kullandıktan sonra oradan uzaklaştı.