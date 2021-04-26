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    Canan Ergüder Menajerimi Ara dizisine veda etti

    Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder, başrolünü oynadığı 'Menajerimi Ara' dizisinden ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 09:29
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 09:37
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    Canan Ergüder Menajerimi Ara dizisine veda etti

    Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder, başrolünü oynadığı 'Menajerimi Ara' dizisinin son çekim gününden çektirdiği fotoğrafları paylaşarak veda etti.

    ROL ARKADAŞLARIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

    Kemoterapi tedavisine devam eden sanatçı; Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Serhat Teoman ve ekiple çektirdiği kareleri Instagram'dan yayınladı.

    AYRILIK PAYLAŞIMI

    Ergüder, "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek. Bildiğiniz gibi sağlık sebeplerinden dolayı işime bir süreliğine ara veriyorum.

    Bu gece Menajerimi Ara'da oynadığım son bölüm olacak. Feris Dikmen'e zamansız veda etmek bana zor gelse de onu oynayabilmiş olmak benim için büyük bir zevkti." diye yazdı.

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