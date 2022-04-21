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    Canan Ergüder: Ölümden döndük

    Canan Ergüder, eşi Kenan Ece ile birlikte Bozcaada'ya giderken geçirdikleri kazayı anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 13:34
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    Canan Ergüder: Ölümden döndük

    Geçtiğimiz yıl meme kanserini atlatan 44 yaşındaki oyuncu Canan Ergüder, sağlığına kavuştu.

    Şu sıralar "Oğlum" dizisinde 'Demet' karakterine hayat veren Ergüder, YouTube'da yayınlanan 'İbrahim Selim İle Bu Gece' adlı programa konuk oldu.

    Samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, hakkında bilinmeyenlerini de anlattı.

    "Ölümden döndük"

    Geçtiğimiz senelerde eşi Kenan Ece ile birlikte Bozcaada'ya giderken başlarından geçen bir olayı ile getiren Canan Ergüder, "Yolda yağmura yakalandık. Biz otomobilin içinde saplanıp, kaldık. Arabanın içi su dolmaya başladı. Kenan manevra yapmasa durum kötü olabilirdi. Telefonla jandarmaya ulaşmaya çalıştık, çekmedi. Kenan’ın annesini aradık, o da jandarmayı arayıp, haber verdi. Bizi onlar çıkardı." şeklinde konuştu.

    Canan Ergüder: Ölümden döndük #1

    Canan Ergüder: Ölümden döndük #2


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