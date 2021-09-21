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    Canan Ergüder, sağlık durumunu anlattı

    Bir süredir meme kanseri tedavisi gören Canan Ergüder, başrolünü üstlendiği 'Sadan Hanım'ın galasında ortaya çıktı
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 09:15
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    Canan Ergüder, sağlık durumunu anlattı

    Oyuncu Canan Ergüder, Meme Kanseri teşhisiyle tedavi görmeye başlamış bu sebeple de rol aldığı diziden ayrılmıştı. Setlere ara veren Canan Ergüder, “Sadan Hanım” adlı belgesel filmde Alzheimer hastası Sadan Ünüvar’ı canlandırdı.

    "ZOR BİR SÜREÇTİ"

    Sadan Hanım'ın galası dün akşam yapıldı. Yeni imajı ile basının karşısına çıkan Ergüder, sağlık durumuyla ilgili sorulara da yanıt verdi. Ergüder, "Gayet iyiyim, toparlıyorum. Zor bir süreçti… Tedavim bitmek üzere. Kemoterapim bitti, radyoterapim de bitmek üzere…" dedi.

    Canan Ergüder, galadan fotoğrafını sosyal medya hesabında da paylaştı.

    Canan Ergüder, sağlık durumunu anlattı #1

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