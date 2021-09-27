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- Canan Ergüder ve Kenan Ece tatile çıktı
Canan Ergüder ve Kenan Ece tatile çıktı
Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'den yeni fotoğraf geldi.
- Haber Merkezi
- 27.09.2021 - 09:06
- Güncelleme : 27.09.2021 - 09:34
Meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir kemoterapi tedavisi gören oyuncu Canan Ergüder'den yeni bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından eşi Kenan Ece ile birlikte olduğu bir kareyi paylaştı.
PERUĞU ÇIKARDI
Ergüder, fotoğrafa "Doğanın içinde muhteşem insanlarla muhteşem sohbetler sonrası rahatlama çok çok güzel". notunu düştü.
Peruğunu çıkarıp şapka takan Ergüder’in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.