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    Canan Ergüder'den mutlu aile pozu

    Ekranlara ‘Oğlum‘ dizisiyle dönecek olan başarılı oyuncu Canan Ergüder, ailesiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 09:03
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 09:13
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    Canan Ergüder'den mutlu aile pozu

    Nisan ayında meme kanserine yakalandığını duyuran ve rol aldığı dizinin kadrosundan ayrılarak tedavi sürecine başlayan ünlü oyuncu Canan Ergüder, geçtiğimiz hafta sonunu eşi Kenan Ece ve 3 yaşındaki oğlu Demir’le birlikte geçirdi.

    BEĞENİ YAĞDI

    Kemoterapi ve radyoterapi tedavilerini geçtiğimiz günlerde tamamlayan Ergüder’in ailesiyle çektirdiği bu fotoğraf, sosyal medyada paylaşıldı ve beğeni yağmuruna tutuldu.

    Canan Ergüder şimdilerde “Oğlum” dizisiyle setlere dönmeye hazırlanıyor.

    Kanserle mücadele eden Canan Ergüder'in paylaşımları FOTO GALERİ

    Canan Ergüder den mutlu aile pozu #1

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