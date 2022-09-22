2021 yılında meme kanserine yakalanan oyuncu Canan Ergüder, tango yaptığı görüntüleri paylaştı, sosyal medya sallandı. Oyuncu, bir takipçisinin eleştirisine de yanıt verdi.

“Behzat Ç.”, “Menajerimi Ara” ve son olarak “Oğlum” dizilerinde başarılı performanslar sergileyerek aranan oyuncular arasına giren Canan Ergüder, geçen yıl nisan ayında meme kanserine yakalandı.

Hemen tedavisine başlanan Ergüder, hastalığı atlattı, ekranlara döndü.

Sosyal medyayı sallayan dans

Kanseri yenen oyuncu, son olarak tango yaparken çekilen görüntülerini Instagram hesabından paylaştı.

Ergüder’in dans görüntüsü adeta sosyal medyayı salladı.

Takipçisi “külot şov” yazdı

Aile dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan ünlü oyuncunun kırmızı elbisesiyle tango yaptığı anlar hem çok beğenildi hem de eleştirildi.

Ergüder'in dans ettiği sırada kırmızı iç çamaşırının görünmesi bazı takipçilerinin dikkatini çekti.

Bir kadın takipçisi, bu görüntünün altına “külot şov” yazdı.

Canan Ergüder'den tango şov VİDEO

“Bilmeyince böyle oluyor Canan'ım”

Oyuncu da bu yoruma dayanamadı ve “Hayır tango şov.” cevabını verdi.

Ergüder’in “Menajerimi Ara” dizisinden rol arkadaşı Ahsen Eroğlu da arkadaşında destek çıkarak, “Bilmeyince böyle oluyor Canan'ım şahanesin.” dedi.