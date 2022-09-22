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    Canan Ergüder'den tango şov

    2021 yılında meme kanserine yakalanan oyuncu Canan Ergüder, tango yaptığı görüntüleri paylaştı, sosyal medya sallandı. Oyuncu, bir takipçisinin eleştirisine de yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 18:17
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    Canan Ergüder'den tango şov

    “Behzat Ç.”, “Menajerimi Ara” ve son olarak “Oğlum” dizilerinde başarılı performanslar sergileyerek aranan oyuncular arasına giren Canan Ergüder, geçen yıl nisan ayında meme kanserine yakalandı.

    Hemen tedavisine başlanan Ergüder, hastalığı atlattı, ekranlara döndü.

    Sosyal medyayı sallayan dans

    Kanseri yenen oyuncu, son olarak tango yaparken çekilen görüntülerini Instagram hesabından paylaştı.

    Ergüder’in dans görüntüsü adeta sosyal medyayı salladı.

    Takipçisi “külot şov” yazdı

    Aile dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan ünlü oyuncunun kırmızı elbisesiyle tango yaptığı anlar hem çok beğenildi hem de eleştirildi.

    Ergüder'in dans ettiği sırada kırmızı iç çamaşırının görünmesi bazı takipçilerinin dikkatini çekti.

    Bir kadın takipçisi, bu görüntünün altına “külot şov” yazdı.

    Canan Ergüder'den tango şov VİDEO

    Canan Ergüder den tango şov #1

    “Bilmeyince böyle oluyor Canan'ım”

    Oyuncu da bu yoruma dayanamadı ve “Hayır tango şov.” cevabını verdi.

    Ergüder’in “Menajerimi Ara” dizisinden rol arkadaşı Ahsen Eroğlu da arkadaşında destek çıkarak, “Bilmeyince böyle oluyor Canan'ım şahanesin.” dedi.

    Canan Ergüder den tango şov #2

    Canan Ergüder den tango şov #3

    Canan Ergüder den tango şov #4

    Canan Ergüder den tango şov #5


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