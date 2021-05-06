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    Canan Ergüder'den yeni paylaşım

    Kısa zaman önce meme kanserine yakalandığını duyuran Canan Ergüder, 3. kemoterapinin bittiğini ve her şeyin yolunda gittiğini belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2021 - 13:53
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 14:01
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    Canan Ergüder'den yeni paylaşım

    Ünlü oyuncu Canan Ergüder, geçtiğimiz haftalarda meme kanserine yakalandığını açıklamıştı.

    Ergüder, bu açıklamasından kısa bir süre sonra da tedavisine devam edebilmek için, başrollerinde yer aldığı 'Menajerimi Ara' dizisinden ayrılmıştı. Ünlü oyuncu, diziye veda ettiğini de duygusal bir mesajla duyurmuştu.

    Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'den yeni bir paylaşım geldi.

    "3. KEMO BİTTİ"

    Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, tedavinin seyrine ve kendisini nasıl hissettiğine dair açıklamalarda bulundu.

    Ergüder, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Soranınız çok. Küçük bir update vereyim dedim. 3. Kemo biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Herşey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum. Herkese sevgiler."

    Canan Ergüder den yeni paylaşım #1Canan Ergüder den yeni paylaşım #2

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