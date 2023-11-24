Candan kardeşlerin annesi konuştu: Benim çocuklarım suçsuz Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin anneleri Umut Candan, gözyaşları içinde kızlarının suçsuz olduğunu savundu.

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ensonhaber.com

Sosyal medya fenomeni olan Bahar ve Nihal Candan kardeşler bir hafta önce tutuklandı.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına karıştıkları gerekçesiyle cezaevine gönderilen kardeşlerin anneleri Umut Candan, Show Haber'e konuştu.

Gözyaşlarına boğularak kızlarının suçsuz olduğunu savunan anneye göre kızlarının yaptıkları şeyler abartılı ve sahteydi.

"Bahar soytarılık yaptıkça tıklandı"

Kızlarını çarpıcı ifadelerle anlatan anne şunları söyledi:

Benim çocuklarım suçsuz, onlar tertemiz, onlar çok saf kalpli. Mağdur durumdayız ailecek. Kim iftira attıysa cezasını çekecek ama çok ağır bir imtihan. Allah'a çok şükür ailecek haram yemiyoruz. Instagram'da Bahar soytarılık yaptıkça tıklandı. Tıklamasalardı. Bahar Candan'ı onlar çıkardı ortaya ve linç ediyorlar şimdi. Bahar gerçek bile değil ya sahte. Her şeyi sahte onun. Tıklamasalardı soytarılık yaptığında, halk istedi, o da devam etti.

Damadı övdü

Tutuklanmasının ardından kardeşlerden Nihal Candan'ın 4 ay önce iş insanı Mehmet Faruk Çiçek evlendiği ortaya çıktı.

Mehmet Faruk Çiçek de gözaltı sürecinde evde bulunuyordu ve işlemlerden sonra serbest bırakıldı.

Damadı hakkında da açıklamalarda bulunan Umut Candan, damadına övgüler yağdırarak, "Dört dörtlük bir Türk erkeği. Asla karısını ortada bırakacak bir adam değil. Damadımı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.