Caner Erkin aşka geldi! Şükran Ovalı için öyle şeyler söyledi ki... 2017 yılında Şükran Ovalı ile nikah masasına oturan Caner Erkin, sosyal medya hesabından aşk dolu bir video paylaştı.

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ensonhaber.com

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Caner Erkin ile son olarak Kanal D'nin sevilen dizisi 'Yargı'da rol alan Şükran Ovalı, Ocak 2017'de nikah masasına oturdu.

Asena Atalay'dan boşandıktan sonra aşkı Şükran Ovalı'da bulan Erkin, Ağustos 2018'de Mihran Ela adını verdikleri kızını kucağına aldı.

Mutlu giden bir evliliği olan Erkin, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da top koşturan deneyimli futbolcu ile güzel oyuncu, evliliklerinin 7'nci yıl dönümünü Instagram hesaplarından paylaştıkları mesajlarla kutladı.

"Aşkım benim iyi ki peşinden koşmayı bırakmadım"

Nikah töreninden video yayınlayan Şükran Ovalı, "Canım sevgilim 2 Ocak 2017'de iyi ki 'evet' dedik. İyi ki kızımın babası, gönlümün efendisisin. Bir ömre sığsın aşkımız. Sağlıkla, aşkla, huzurla, geçsin zamanımız. seni çok seviyorum." mesajını yazdı.

Caner Erkin ise kendi Instagram hesabından yer verdiği videoya, "Aşkım benim iyi ki peşinden koşmayı bırakmadım. Hayatımın anlamısın, bir ömür beraber olalım. İyi ki Mihran Ela’mızın annesisin. Hep senin yanında, arkanda, en yakınında olacağım. Seni çok seviyorum dünyam." notunu düştü.