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    Caner Erkin: Şükran'ın kapısında yattım

    Futbolcu Caner Erkin, katıldığı canlı yayında, evlenmeden önce eşi Şükran Ovalı'yı ikna etmek için çok uğraştığını anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2020 - 12:24
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    Caner Erkin: Şükran'ın kapısında yattım

    Ünlü futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, 2017’de İtalya'da dünyaevine girmişti.

    Çiftin 2018 yılında ise kızları Mihran Ela dünyaya gelmişti.

    Futbol kariyerine Beşiktaş'ta devam eden Caner Erkin, katıldığı canlı yayında eşi Şükran Ovalı için bazı açıklamalarda bulundu.

    "KAPISINDA YATTIM, SOKAĞINDA GEZDİM"

    Ovalı ile beraber olmak için çok çaba sarf ettiğini anlatan Erkin, “Şükran beni çok reddetti. Önce beraber olmak için çok uğraştım, sonra da evlenmek için. Kapısında yattım, sokağında gezdim. İnadım sayesinde ikna oldu." ifadelerini kullandı.

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