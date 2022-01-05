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- Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın 5. yıl kutlaması
Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın 5. yıl kutlaması
Ünlü futbolcu Caner Erkin ile başarılı oyuncu Şükran Ovalı evliliklerinde 5 yılı geride bıraktı.
- Haber Merkezi
- 05.01.2022 - 07:45
- Güncelleme : 05.01.2022 - 07:48
Karagümrük'ün ünlü futbolcusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile fotoğrafını paylaştı.
Son olarak "Şeref Bey" isimli dizide rol alan oyuncu Şükran Ovalı ile evlilik yıldönümlerini kutlayan ünlü sporcu Caner Erkin; paylaşımına şu notu düştü:
"SANA DAHA ÇOK AŞIK OLUYORUM"
"Seninle her geçirdiğimiz gün benim için çok değerli. Her geçen yıl sana daha çok aşık oluyorum. Sevgilim diğer yarım #02.01.2017."
Ünlü çiftinin kızı Mihran Ela adında bir kızı bulunuyor.