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    Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın 5. yıl kutlaması

    Ünlü futbolcu Caner Erkin ile başarılı oyuncu Şükran Ovalı evliliklerinde 5 yılı geride bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2022 - 07:45
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 07:48
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    Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın 5. yıl kutlaması

    Karagümrük'ün ünlü futbolcusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile fotoğrafını paylaştı.

    Son olarak "Şeref Bey" isimli dizide rol alan oyuncu Şükran Ovalı ile evlilik yıldönümlerini kutlayan ünlü sporcu Caner Erkin; paylaşımına şu notu düştü:

    "SANA DAHA ÇOK AŞIK OLUYORUM"

    "Seninle her geçirdiğimiz gün benim için çok değerli. Her geçen yıl sana daha çok aşık oluyorum. Sevgilim diğer yarım #02.01.2017."

    Ünlü çiftinin kızı Mihran Ela adında bir kızı bulunuyor.

    Caner Erkin ve Şükran Ovalı nın 5. yıl kutlaması #1


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