Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın 5. yıl kutlaması

Ünlü futbolcu Caner Erkin ile başarılı oyuncu Şükran Ovalı evliliklerinde 5 yılı geride bıraktı.

Karagümrük'ün ünlü futbolcusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile fotoğrafını paylaştı.

Son olarak "Şeref Bey" isimli dizide rol alan oyuncu Şükran Ovalı ile evlilik yıldönümlerini kutlayan ünlü sporcu Caner Erkin; paylaşımına şu notu düştü:

"SANA DAHA ÇOK AŞIK OLUYORUM"

"Seninle her geçirdiğimiz gün benim için çok değerli. Her geçen yıl sana daha çok aşık oluyorum. Sevgilim diğer yarım #02.01.2017."

Ünlü çiftinin kızı Mihran Ela adında bir kızı bulunuyor.