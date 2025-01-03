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İlk evliliği olaylı bir şekilde biten ve o dönem çok sıkıntılı günler geçiren Caner Erkin, mutluluğu yıllar önce oyuncu Şğkran Ovalı'da buldu.

2017 yılında nikah masasına oturan ve 2018’de kızları Mirhan Ela’yı kucaklarına alan Şükran Ovalı ile futbolcu Caner Erkin, mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü isimlerden. Evliliklerinin 8'inci yılını romantik bir paylaşım ile kutlayan ünlü çift yine gündem oldu.

Eyüpspor’da forma giyen Caner Erkin, eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak aşk dolu bir not yazdı.

"DAHA ÇOK AŞIK OLUYORUM"

Erkin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Sana her geçen gün daha çok aşık oluyorum, kadınım. İyi ki bana 'evet' dedin, dünyanın en güzel kadınısın. Beraber yaşlanalım, yüzümüzdeki gülümseme hiç solmasın. Seni çok ama çok seviyorum; her şeyimsin, dünyamsın"

Bu romantik mesaj, Şükran Ovalı’nın kırmızı kalp ve nazar boncuğu emojileriyle karşılık verdi.