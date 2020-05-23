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    Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya yeni sürpriz

    Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı’yla baş harflerini lüks villalarının çatısına yazdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2020 - 09:53
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    Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya yeni sürpriz

    Ünlü futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, Ocak 2017’de İtalya Roma’da evlenmişti. Ağustos 2018’de dünyaya gelen kızları Mihran Ela ile Beykoz’da oturuyorlar.

    BAŞ HARFLER YAZDIRILDI

    Çift, servet değerindeki villalarının havuza komşu olan bölümünün çatısına isimlerinin baş harflerini yazdırdı.

    Bu durum, Şükran Ovalı’nın dün balkondan paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı.

    Oyuncu Murat Yıldırım da Faslı eşi İmane El Bani’nin adını havuzun zeminine yazdırtmıştı.

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